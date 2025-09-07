Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу испанца

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) итальянца Янника Синнера в финальном матче US Open. Соревнования проходили в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Алькараса, посеянного на турнире под 2-м номером. Синнер выступал под 1-м номером посева.

Теннисисты сыграли в третьем финале турнира Большого шлема подряд. До этого Алькарас обыграл соперника на Roland Garros, а затем Синнер взял реванш на Уимблдоне. В Открытую эру (с 1968 года, когда перестало существовать разделение на любителей и профессионалов) подобное удавалось только испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу, которые встретились в четырех финалах кряду начиная с Уимблдона-2011. Испанский теннисист смог выиграть лишь один, победив на Roland Garros - 2012.

Для Алькараса это шестой титул на турнирах Большого шлема в карьере и второй - на US Open, прежде он становился победителем соревнования в 2022 году. Также испанец по два раза выигрывал Roland Garros (2024, 2025) и Уимблдон (2023, 2024). На Australian Open Алькарас не проходил дальше четвертьфинала.

Синнер прервал серию из побед на турнирах Большого шлема с хардовым покрытием, которая составляла 27 матчей. Последнее поражение итальянец потерпел в четвертом круге Australian Open в 2023 году от представителя Германии Александра Зверева. Более продолжительную беспроигрышную серию на турнирах Большого шлема с хардовым покрытием в Открытую эру имел только швейцарец Роджер Федерер (40; 2005-2008). Он также остается последним, кому удалось защитить чемпионский титул на US Open в мужском одиночном разряде (2008).

Матч между Алькарасом и Синнером посетил президент США Дональд Трамп. Он появился на турнире впервые с 2015 года. До первого президентского срока Трамп был постоянным посетителем арены имени Артура Эша.

О спортсменах и турнире

По итогам US Open Алькарас вновь станет первой ракеткой мира. Он сместит с лидирующей позиции рейтинга ATP Синнера, который занимал ее с 10 июня 2024 года. В общей сложности итальянец пробыл на ней 65 недель - четвертый результат по продолжительности среди тех, кто впервые стал первой ракеткой мира. Дольше в данном статусе среди дебютантов находились Федерер (237), американец Джимми Коннорс (160) и австралиец Ллейтон Хьюитт (75).

Алькарасу 22 года, на его счету теперь 23 титула ATP в одиночном разряде, 7 из них он завоевал в нынешнем сезоне. В 2022 и 2023 годах испанец возглавлял мировой рейтинг на протяжении 36 недель. Теннисист впервые добился этого после победы на US Open - 2022. Алькарас тогда стал самым молодым теннисистом, который смог возглавить мировой рейтинг (19 лет), превзойдя достижение Хьюитта (20 лет). В 2024 году испанец стал серебряным призером Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде.

Синнеру 24 года, он завоевал 20 титулов ATP в одиночном разряде, 4 - на турнирах Большого шлема, выиграв Australian Open (2024, 2025), US Open (2024) и Уимблдон (2025). В нынешнем сезоне на его счету 31 победа и 5 поражений, 4 раза теннисист проиграл Алькарасу в различных финалах. Испанец кроме турниров Большого шлема также переиграл оппонента на соревнованиях серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо) и Риме. Турнир в Италии в мае стал первым для Синнера после отбытия трехмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, а матч в США в августе итальянец не смог завершить из-за проблем со здоровьем, снявшись по ходу первого сета. Еще одно поражение он потерпел во втором круге турнира в германском Галле от представителя Казахстана Александра Бублика.

Для Синнера прошедший финал стал пятым подряд на турнирах Большого шлема. В последний раз он не дошел до матча за титул на подобном соревновании на Уимблдоне-2024, где в четвертьфинале уступил россиянину Даниилу Медведеву. Итальянец стал четвертым теннисистом, который дошел до финалов на всех турнирах Большого шлема в одном сезоне. Ранее подобное удавалось Федереру (2006, 2007, 2009), Джоковичу (2015, 2021, 2023), а также один раз австралийцу Роду Лейверу (1969), который смог единственным в Открытую эру выиграть все турниры Большого шлема за календарный год.

Алькарас заработал рекордные для официального соревнования $5 млн благодаря победе на US Open. Столько же получила победительница женского одиночного турнира Арина Соболенко из Белоруссии. Синнер и представительница США Аманда Анисимова, проигравшая Соболенко, заработали по $2,5 млн. В октябре 2024 года итальянец стал победителем выставочного турнира в Саудовской Аравии, получив $6 млн.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Призовой фонд турнира составил рекордные для тенниса $90 млн. Из россиян турнир в одиночном разряде выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021). Среди россиянок на нем побеждали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).