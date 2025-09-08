20-летние полузащитники являются одними из ведущих игроков в своих командах

ДОХА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Полузащитников Алексея Батракова из московского "Локомотива" и Матвея Кисляка из ЦСКА ждет отличное будущее. Такое мнение в интервью ТАСС высказал полузащитник "Монако" Александр Головин.

"Алексей Батраков и Матвей Кисляк точно являются хорошими футболистами. Думаю, что у них отличное будущее", - сказал Головин.

Батракову 20 лет, он является воспитанником "Локомотива", в текущем сезоне он забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи в 10 матчах в разных турнирах. 20-летний Кисляк - воспитанник ЦСКА, в этом сезоне опорный полузащитник забил 2 мяча и отдал 3 передачи в 11 матчах.