ДОХА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Полузащитник "Монако" Александр Головин соскучился по русскому языку за время отсутствия в национальной команде по футболу. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Головин не играл за сборную с марта 2024 года.

"Соскучился больше всего просто по русскому языку, по стране, по пацанам, давно никого не видел. Поговорить на родном языке - хорошо, - сказал Головин. - В принципе в сборной России матчи чуть более особенные, даже если это товарищеские игры, чем когда выступаешь за клуб. Поэтому всегда только позитивные эмоции от нахождения в сборной России".

29-летний Головин отметил 10-летие выступления за сборную России - он впервые сыграл за национальную команду 7 июня 2015 года в матче против белорусов (4:2), он забил один из голов.