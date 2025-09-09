Григороенко был дисквалифицирован на четыре года начиная с 12 августа

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший хоккеист сборной России, генеральный директор "Сочи" Игорь Григоренко обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) дисквалификацию, наложенную на него Международной федерацией хоккея (IIHF). Об этом ТАСС сообщил его адвокат Юрий Зайцев.

27 августа IIHF сообщила, что расследование, проведенное Всемирным антидопинговым агентством, выявило наличие в допинг-пробе Григоренко нескольких запрещенных веществ. Допинг-проба была взята 12 марта 2015 года после матча Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА, за который выступал тогда Григоренко, и финским "Йокеритом". Григоренко отстранен на четыре года начиная с 12 августа 2025 года.

"Решение IIHF обжаловано. 1 сентября Игорь подал краткую апелляционную жалобу в CAS. На сегодняшний день мы получили от другой стороны все материалы дела и готовим мотивированную позицию по делу", - сказал Зайцев.

По информации "Советского спорта", решение о дисквалификации было принято на основании базы данных LIMS, где фиксировались в том числе положительные допинг-пробы, скрываемые командой бывшего начальника московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в 2011-2015 годах.