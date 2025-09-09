МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома со счетом 2:3 по буллитам уступило "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".
В составе победителей шайбы забросили Сергей Попов (43-я минута) и Тимур Хафизов (57). У "Динамо" отличились Даниил Пыленков (22) и Кирилл Адамчук (40).
2 августа "Сочи" объявил о назначении на пост главного тренера Владимира Крикунова, который руководил "Динамо" с 2004 по 2008 год, а также с 2018 по 2021 год. Под его руководством бело-голубые стали чемпионами России (2005) и обладателями Кубка европейских чемпионов (2006).
"Динамо" провело 1000-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Также игра с "Сочи" стала 200-й для бело-голубых на "ВТБ-Арене".
"Сочи" одержал первую победу в сезоне, в первом матче команда на выезде уступила московскому "Спартаку" (3:4). "Динамо" потерпело второе поражение подряд, в первом матче сезона подопечные Алексея Кудашова в гостях со счетом 2:6 уступили московскому ЦСКА. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом" 11 сентября. "Сочи" на следующий день примет ЦСКА.
В других матчах игрового дня казахстанский "Барыс" дома со счетом 4:3 в серии буллитов переиграл хабаровский "Амур", челябинский "Трактор" на выезде со счетом 4:3 обыграл нижнекамский "Нефтехимик".
1
"Торпедо"
2
1
1
0
0
0
0
0
7-5
4
2
"Локомотив"
2
1
0
1
0
0
0
0
6-2
4
3
"Шанхай Дрэгонс"
2
1
0
0
1
0
0
0
10-8
3
4
ЦСКА
1
1
0
0
0
0
0
0
6-2
2
5
"Динамо" Мн
1
1
0
0
0
0
0
0
3-0
2
6
"Северсталь"
2
1
0
0
0
0
0
1
6-4
2
7
"Лада"
1
1
0
0
0
0
0
0
4-3
2
8
"Спартак"
2
1
0
0
0
0
0
1
4-6
2
9
"Сочи"
2
0
0
1
0
0
0
1
6-6
2
10
СКА
2
0
0
0
0
1
0
1
6-10
1
11
"Динамо" М
2
0
0
0
0
0
0
2
4-9
1
1
"Трактор"
3
1
0
0
1
1
0
0
8-9
4
2
"Барыс"
2
0
1
1
0
0
0
0
8-6
4
3
"Амур"
2
1
0
0
1
0
0
0
5-4
3
4
"Ак Барс"
2
1
0
0
1
0
0
0
5-5
3
5
"Металлург"
2
0
0
1
0
1
0
0
6-6
3
6
"Салават Юлаев"
2
0
1
0
0
0
0
1
6-6
2
7
"Адмирал"
1
0
0
1
0
0
0
0
4-3
2
8
"Автомобилист"
1
0
0
0
0
0
0
1
3-4
0
9
"Авангард"
1
0
0
0
0
0
0
1
1-2
0
10
"Сибирь"
1
0
0
0
0
0
0
1
0-2
0
11
"Нефтехимик"
2
0
0
0
0
0
0
2
3-9
0