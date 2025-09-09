Москвичи потерпели второе поражение подряд на старте сезона

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома со счетом 2:3 по буллитам уступило "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

В составе победителей шайбы забросили Сергей Попов (43-я минута) и Тимур Хафизов (57). У "Динамо" отличились Даниил Пыленков (22) и Кирилл Адамчук (40).

2 августа "Сочи" объявил о назначении на пост главного тренера Владимира Крикунова, который руководил "Динамо" с 2004 по 2008 год, а также с 2018 по 2021 год. Под его руководством бело-голубые стали чемпионами России (2005) и обладателями Кубка европейских чемпионов (2006).

"Динамо" провело 1000-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Также игра с "Сочи" стала 200-й для бело-голубых на "ВТБ-Арене".

"Сочи" одержал первую победу в сезоне, в первом матче команда на выезде уступила московскому "Спартаку" (3:4). "Динамо" потерпело второе поражение подряд, в первом матче сезона подопечные Алексея Кудашова в гостях со счетом 2:6 уступили московскому ЦСКА. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом" 11 сентября. "Сочи" на следующий день примет ЦСКА.

В других матчах игрового дня казахстанский "Барыс" дома со счетом 4:3 в серии буллитов переиграл хабаровский "Амур", челябинский "Трактор" на выезде со счетом 4:3 обыграл нижнекамский "Нефтехимик".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 2 1 1 0 0 0 0 0 7-5 4 2 "Локомотив" 2 1 0 1 0 0 0 0 6-2 4 3 "Шанхай Дрэгонс" 2 1 0 0 1 0 0 0 10-8 3 4 ЦСКА 1 1 0 0 0 0 0 0 6-2 2 5 "Динамо" Мн 1 1 0 0 0 0 0 0 3-0 2 6 "Северсталь" 2 1 0 0 0 0 0 1 6-4 2 7 "Лада" 1 1 0 0 0 0 0 0 4-3 2 8 "Спартак" 2 1 0 0 0 0 0 1 4-6 2 9 "Сочи" 2 0 0 1 0 0 0 1 6-6 2 10 СКА 2 0 0 0 0 1 0 1 6-10 1 11 "Динамо" М 2 0 0 0 0 0 0 2 4-9 1