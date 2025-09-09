"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне, уступив "Динамо" дома

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки минского "Динамо" одержали победу в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над "Спартаком", потому что больше хотели выиграть. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент "Спартака", вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.

"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне, уступив "Динамо" дома со счетом 0:3. Для "Динамо" этот матч стал первым в сезоне.

"Игра на игру не приходится, сезон только начался, поэтому сейчас главное - меньше допускать ошибок и больше забивать. У "Динамо" первая игра, по мне, у них было больше желания победить, что и произошло. Игра, в принципе, равная была - надо было реализовывать большинство", - сказал Каменский.

Вице-президент столичного клуба считает, что со временем игра "Спартака" стабилизируется. "Начало сезона, новые связки, мысли, думаю, в будущем все станет нормально. Ребята стараются - это главное, и все получится. Главное - преодолеть волнение, вкатиться в сезон, играть в свой хоккей, который мы показывали в прошлом году. Я думаю, мы быстро справимся с этим и будем радовать своих болельщиков", - пояснил он.

В следующем матче "Спартак" примет череповецкую "Северсталь" 11 сентября.