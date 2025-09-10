Рожков: на Паралимпиаде в Италии в случае допуска могут выступить до 17 россиян

Глава Паралимпийского комитета России отметил, что отделу Международной федерации лыжного спорта и сноуборда не дают разрешения отдельно принимать решения по паралимпийцам

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Семнадцать российских спортсменов могут выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии в случае допуска. Об этом в интервью ТАСС на прошедшем Восточном экономическом форуме сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"К сожалению, произошла реорганизация некоторое время назад, - сказал Рожков. - По десяткам видам спорта ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) выполнял функции международной федерации. Сейчас наши виды были переданы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). И все проблемы, которые есть у наших олимпийцев, касаются и нас. Хотя у нас с отделом в FIS очень хороший контакт, они перешли из МПК. Мы неоднократно вместе с их специалистами проводили мероприятия. Но им не дают отдельно принимать решения для паралимпийцев. Не получается то, что нам удалось сделать перед Паралимпийскими играми в Париже".

"У нас, к сожалению, есть опыт, что держат до последнего и потом допускают до участия в Паралимпийских играх, - продолжил собеседник агентства. - По Милану во всех рабочих совещаниях оргкомитета мы участвуем. Наши ребята продолжают тренироваться, спасибо Минспорту России. Очень обидно, что наши молодые топовые спортсмены, которые на каждой Олимпиаде сверкают, не попадут на Паралимпийские игры. Потому что нас не допустили к отборочным соревнованиям 2024-2025 годов. Запас рейтинга наших более взрослых топовых спортсменов очень высокий. Если все-таки будет принято решение, и им разморозят рейтинги, то большая вероятность для наших многократных чемпионов мира и победителей Паралимпийских игр принять участие. Это лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, парасноуборд. Наш тренер Ирина Александровна Громова посчитала, что могут выступить до 17 человек".

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. На летних Паралимпийских играх в Париже российские паралимпийцы завоевали 64 медали. В соревнованиях приняли участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 12 сентября.