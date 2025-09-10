Ранее президент "Броук Бойз" Дмитрий Егоров сообщил, что 17 игроков команды отравились

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не рассматривает вариант переноса матча третьего раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России между командой "Броук Бойз" из Медиалиги и подмосковным клубом "Леон Сатурн". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

"Вопрос о переносе матча "Броук Бойз" в Фонбет - Кубке России не рассматривается", - сообщили в пресс-службе РФС.

Матч между "Броук Бойз" и "Сатурном" пройдет 11 сентября в Раменском. В сентябре футболисты "Броук Бойз" принимали участие в товарищеском турнире в Краснодаре, после чего появились сообщения об отравлении.