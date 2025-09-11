В третьем раунде команда обыграла "Салют" со счетом 2:1

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Клуб Медиалиги "Амкал" со счетом 2:1 обыграл белгородский "Салют" в матче третьего раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу.

В составе победителей голы забили Давид Папикян (44-я минута) и Леон Сабуа (75). У "Салюта" отличился Николай Бояркин (31).

В стартовом составе "Амкала" вышел бывший председатель правления петербургского "Зенита" 70-летний Александр Медведев, который стал самым возрастным игроком в истории Кубка России и провел на поле 23 минуты.

"Амкал" является одним из двух клубов Медиалиги, продолжающих участие в турнире - позднее в четверг свой матч третьего раунда проведет "Броук Бойз". Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд "пути регионов" - в прошлом сезоне "Амкал" на этой стадии уступил владикавказской "Алании" (0:1), годом ранее 2Drots не смог пройти подмосковные "Химки" (0:2).

В следующем раунде "пути регионов" "Амкал" встретится с красноярским "Енисеем".

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).