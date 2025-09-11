С августа Смолов выступает в Кубке России за клуб Медиалиги "Броук Бойз"

РАМЕНСКОЕ /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Федор Смолов, выступающий в Фонбет - Кубке России по футболу за клуб Медиалиги "Броук Бойз", может завершить карьеру в 2025 году. Об этом нападающий заявил ТАСС.

"Возможно, завершу карьеру в этом году, допускаю это. Не особо много вариантов. Предложения есть", - сказал нападающий.

С августа Смолов выступает в Кубке России за "Броук Бойз", в двух матчах он забил два гола. Команда вышла в четвертый раунд "пути регионов" турнира.

В разговоре с журналистами Смолов отметил, что по-прежнему планирует обучаться спортивному менеджменту. "Не оставил мысль обучаться спортивному менеджменту. К сожалению, в этом году отправил данные, когда вышло время набора. В следующем году точно получится, будут курсы от УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), точно пойду", - сказал Смолов.

Смолову 35 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с "Краснодаром" впервые стал чемпионом России. По окончании сезона "Краснодар" объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" футболист дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.