Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября

РАМЕНСКОЕ /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Открытие аэропорта в Краснодаре сильно поможет местному футбольному клубу в сезоне. Такое мнение журналистам высказал чемпион России в составе "Краснодара" Федор Смолов.

"Как открытие аэропорта в Краснодаре может не помочь, если вместо 12 часов дороги будешь добираться 4? Конечно, это сильно поможет. Еще одним транспортом добираться", - сказал Смолов.

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября. Авиационная гавань не обслуживала воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений аэропорт Краснодара поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников.