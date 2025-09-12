Глава ПКР рассказал о работе с госфондом "Защитники Отечества" и движением "Здоровое Отечество"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Порядка 30 участников специальной военной операции вошли в состав паралимпийских сборных России. Об этом в интервью ТАСС на прошедшем Восточном экономическом форуме заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"У нас налажен хороший контакт с Анной Цивилевой, руководителем госфонда "Защитники Отечества", статс-секретарем и замминистра обороны. Вместе мы начали проводить целую серию больших соревнований, к которым стремимся привлечь как можно больше участников специальной военной операции, на этих турнирах мы определяем перспективных ребят. Таким образом мы помогаем им быстрее пройти путь от новичков до топовых спортсменов, приглашаем их на тренировки в составе сборных страны на лучших базах", - сказал Рожков.

"Кроме госфонда "Защитники Отечества", огромную помощь нам сейчас оказывает Екатерина Лещинская, которая возглавляет движение "Здоровое Отечество". Мы и сейчас в рамках форума проводим турнир шести лучших команд по следж-хоккею среди участников специальной военной операции. В результате такой большой совместной работы у нас сегодня почти 500 участников специальной военной операции вошли в сборные субъектов Российской Федерации. И порядка 30 участников специальной военной операции стали членами наших национальных сборных. Среди них уже есть чемпионы России, призеры. Многие уже выполнили нормативы мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта. Уже есть участники и победители международных соревнований", - добавил Рожков.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать россиян до соревнований. На летних Паралимпийских играх в Париже российские паралимпийцы завоевали 64 медали. В соревнованиях приняли участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.