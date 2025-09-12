Бывший администратор клуба умер на 80-м году жизни

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший администратор московского "Спартака" Александр Хаджи был настоящим профессионалом, он помогал всем футболистам с бытовыми и другими вопросами. Об этом ТАСС рассказал девятикратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Ананко.

В пятницу пресс-служба "Спартака" сообщила, что Хаджи умер на 80-м году жизни.

"Я пришел в команду 16-летним мальчишкой, 12 лет мы с ним были в одной обойме. Это профессионал с большой буквы, у него было много функций, постоянно в движении, в решении каких-то вопросов, - сказал Ананко. - Можно было подойти с любым вопросом, помогал, был единомышленником, старшим товарищем. Только хорошие слова могу сказать".

"Любой вопрос, бытовой или связанный с играми, помогал решать. Для Олега Ивановича Романцева, тренерского штаба был не просто администратором, гораздо больше", - добавил Ананко.

Хаджи работал в "Спартаке" с 1983 по 2008 год. Работал в клубе в том числе с тренерами Константином Бесковым и Олегом Романцевым.