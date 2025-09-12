Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона не одобрил возвращение российских спортсменов на свои турниры в предстоящем сезоне

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федерация бобслея России проведет консультации с юристами и Олимпийским комитетом России (ОКР) по решению конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о неодобрении возвращения российских спортсменов на турниры под эгидой организации в сезоне-2025/26. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

Конгресс IBSF прошел в пятницу в Милане.

"Мы старались объективно и спокойно доносить до всех нашу позицию о незаконности принятия таких решений - и письменно, и устно все объясняли. Но сейчас такая обстановка, особенно в Европе, когда никто не хочет думать о правах человека, об олимпийских ценностях", - сказал Пегов.

"Завтра возвращаемся домой. Будем советоваться с руководством олимпийского комитета, с юристами и принимать решение о дальнейших судебных разбирательствах. Потому что это неправильно - позволять всему этому беззаконию управлять миром", - добавил он.

Спортсмены проходят отбор на Олимпийские игры с помощью рейтинга IBSF. Он формируется на основании результатов на турнирах под эгидой организации. Спортсмены получают квоты от национальных олимпийских комитетов. Квалификационный период завершится 18 января, 22-25 января IBSF перераспределит неиспользованные квоты.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, в соревнованиях по бобслею примут участие 170 спортсменов, по скелетону - 50.