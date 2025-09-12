Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона не допустил россиян до международных стартов в предстоящем сезоне

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что украинские провокации сыграли ключевую роль в исходе голосования конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) по вопросу допуска россиян до международных стартов. Слова министра и президента Олимпийского комитета России приводит пресс-служба Минспорта РФ.

В пятницу в Милане прошел конгресс IBSF, на котором организация не одобрила возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой в сезоне-2025/26.

"Решение конгресса IBSF о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду политически мотивированное и несправедливое. Ключевую роль в исходе голосования сыграла украинская провокация - демонстрация презентации, построенной на личных нападках и обвинениях, далеких от сути вопроса. Малые страны, не имеющие сильных позиций в бобслее и скелетоне, также проголосовали против России. Им на руку ослабление конкуренции после исключения одного из лидеров мирового спорта. Решение продиктовано не принципами олимпизма и правами спортсменов, а политическими интересами и расчетами отдельных государств", - заявил Дегтярев.

Спортсмены проходят отбор на Олимпийские игры с помощью рейтинга IBSF. Он формируется на основании результатов на турнирах под эгидой организации. Спортсмены получают квоты от национальных олимпийских комитетов. Квалификационный период завершится 18 января, 22-25 января IBSF перераспределит неиспользованные квоты.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, в соревнованиях по бобслею примут участие 170 спортсменов, по скелетону - 50.