МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Юристы Олимпийского комитета России (ОКР) готовят иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решению конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) не допускать российских спортсменов на турниры под эгидой организации в сезоне-2025/26. Об этом заявил министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

Конгресс IBSF прошел в пятницу в Милане.

"Юристы Олимпийского комитета России уже готовят иск в CAS. Будем отстаивать свои права в суде так же, как делаем это в поддержку наших саночников", - сказал Дегтярев.

Спортсмены проходят отбор на Олимпийские игры с помощью рейтинга IBSF. Он формируется на основании результатов на турнирах под эгидой организации. Спортсмены получают лицензии от национальных олимпийских комитетов. Квалификационный период завершится 18 января, 22-25 января IBSF перераспределит неиспользованные лицензии.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, в соревнованиях по бобслею примут участие 170 спортсменов, по скелетону - 50.