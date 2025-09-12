В пятницу российский боец проиграл белорусу Владиславу Ковалеву на турнире организации Russian Cagefighting Championship в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко не планирует завершать карьеру. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В пятницу Шлеменко удушающим приемом в третьем раунде проиграл белорусу Владиславу Ковалеву на турнире организации Russian Cagefighting Championship в Челябинске.

"Завершать не планирую, нет. Влад дрался честно. Хотел бы провести третий бой с ним? Да, но это сейчас неактуально", - сказал Шлеменко.

31 мая бойцы провели первый поединок в Екатеринбурге. Тогда белорусский спортсмен одержал победу раздельным решением судей.

В послужном списке 41-летнего Шлеменко 67 побед, 17 поражений и 1 ничья в ММА, еще 1 бой был признан несостоявшимся.