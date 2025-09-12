Поединок планируется провести в Екатеринбурге

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Белорусский боец смешанного стиля (ММА) Владислав Ковалев проведет поединок с россиянином Магомедом Исмаиловым в начале декабря в Екатеринбурге. Об этом Ковалев сообщил ТАСС.

В пятницу Ковалев удушающим приемом в третьем раунде победил россиянина Александра Шлеменко на турнире организации Russian Cagefighting Championship в Челябинске.

"Бой будет против Исмаилова в начале декабря в Екатеринбурге", - сказал Ковалев.

В активе 27-летнего Ковалева стало 8 побед и 2 поражения в ММА. Исмаилову 39 лет, он одержал 18 побед при 3 поражениях и 1 ничьей.