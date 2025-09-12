В пятницу "Локомотив", главным тренером которого является канадец, проиграл "Шанхаю" со счетом 1:4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли считает, что китайский клуб "Шанхай Дрэгонс" сумеет после долгой паузы выйти в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение он высказал журналистам.

В пятницу "Локомотив" уступил "Шанхаю" в Санкт-Петербурге со счетом 1:4.

"У "Шанхая" очень хороший тренерский штаб. В команду набрали хороших профессионалов. У них достаточно хорошие игроки, которые готовы биться в этой лиге", - сказал Хартли.

"И я пойду так далеко, что предскажу: они будут в плей-офф в этом году, хотя в предыдущих сезонах не попадали", - добавил он.

Единственный раз китайский клуб попадал в плей-офф в 2017 году, уступив тогда действующему чемпиону магнитогорскому "Металлургу" (1-4). До нынешнего сезона команда называлась "Куньлунь Ред Стар".