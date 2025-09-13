Голкипер вышел на лед в матче с "Авангардом" в возрасте 17 лет и 50 дней

ОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Голкипер московского "Динамо" Владимир Селиванов стал самым молодым вратарем, сыгравшим в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Селиванов появился на льду в третьем периоде матча регулярного чемпионата с омским "Авангардом" (4:7). Он заменил Максима Моторыгина после шестого гола "Авангарда".

Вратарь "Динамо" дебютировал в КХЛ в возрасте 17 лет и 50 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Илье Сорокину. Он провел первый матч в КХЛ в возрасте 17 лет и 156 дней в сезоне-2012/13 за новокузнецкий "Металлург".