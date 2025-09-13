Александр Ступников скончался на этой неделе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Ливай Гарсия посвятил голы в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги против столичного "Динамо" фотографу Александру Ступникову. Об этом Гарсия рассказал журналистам.

Матч начался с минуты молчания в память о Ступникове и бывшем администраторе красно-белых Александре Хаджи, которые скончались на этой неделе. Гарсия забил два мяча.

"Конечно, мы хотели победить, сегодняшние голы я посвятил Саше, меня не было здесь, когда это случилось, но, конечно, для нас это непростая эмоциональная неделя, - сказал Гарсия. - Но футбол есть футбол, все случается, не тот результат, на который рассчитывали. Я не видел эпизода со вторым пропущенным мячом, если не отменили, значит, не отменили, такое бывает".

Матч завершился со счетом 2:2.