Защитники в субботу провели первый матч за красно-белых, "Спартак" сыграл вничью с "Динамо"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Защитники московского "Спартака" Кристофер Ву и Александер Джику достойно сыграли в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги против столичного "Динамо". Такое мнение журналистам высказал помощник главного тренера "Спартака" Ненад Сакич.

В субботу "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Динамо" со счетом 2:2. Ву и Джику провели первый матч за красно-белых.

"По выбору в обороне понимали, что есть риск. Ребята провели всего одну тренировку, но оба проявили себя хорошо, сыграли достойно. Замена Ву связана не с тем, что мы были недовольны его игрой, а решением перейти на схему с четырьмя защитниками", - сказал Сакич.

"Игра была достаточно интенсивной. Было много борьбы, много ошибок у обеих команд. "Динамо" лучше было до перерыва, мы - после. И по моментам мы заслуживали победу. Была перекладина у Ливая [Гарсии], момент у [Манфреда] Угальде, момент у [Пабло] Солари. У "Динамо" был момент [Константина] Тюкавина, но если все посчитать, мы сегодня заслуживали победу", - добавил специалист.