В погоне за лидерами. ЦСКА сыграет с "Ростовом" в матче восьмого тура РПЛ

Также в воскресенье пройдут матчи "Балтика" - "Зенит" и "Крылья Советов" - "Сочи"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА в гостях сыграет против "Ростова" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "Ростов-Арене".

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков. Отставание от идущего на 2-м месте московского "Локомотива" составляет 1 очко, от лидирующего "Краснодара" - 4. Оба клуба сыграли на один матч больше армейцев, которые в текущем сезоне РПЛ не потерпели ни одного поражения. "Ростов" идет на предпоследней, 15-й позиции, набрав 5 очков.

В прошлом сезоне команды сыграли между собой три матча, в которых команды одержали по одной победе и один раз сыграли вничью. Последний матч прошел в рамках суперфинала Фонбет - Кубка России, тогда армейцы одержали победу в серии пенальти.

По мнению бывшего защитника ЦСКА Владимира Пономарева, армейцы будут явными фаворитами в матче. "У ЦСКА намного лучше подбор исполнителей, команда находится в хорошей форме. "Ростов" находится внизу турнирной таблицы, поэтому ЦСКА обязан выигрывать, если хочет бороться за чемпионство. Думаю, что армейцы выиграют, они явные фавориты", - сказал он.

Матч между "Ростовом" и ЦСКА начнется в 19:30 мск.

Осинькин сыграет против "Крыльев Советов", "Балтика" примет "Зенит"

В другом матче игрового дня калининградская "Балтика" на своем поле встретится с петербургским "Зенитом". "Балтика" расположилась на 4-й строчке в таблице РПЛ, набрав 15 очков. Калининградцы пока не потерпели ни одного поражения в турнире. "Зенит" неудачно начал сезон, однако благодаря победам в двух последних матчах сумел подняться в турнирной таблице, где занимают 6-е место, имея в активе 12 очков.

В последний раз команды играли в суперфинале Кубка России в сезоне-2023/24. Тогда сильнее оказался "Зенит" (2:1). Последнюю победу над "Зенитом" в чемпионате страны "Балтика" одержала 25 октября 1998 года (3:2). Воскресный матч начнется в 17:00 мск.

Стартует игровой день в Самаре, где местные "Крылья Советов" примут "Сочи". Самарский клуб занимает 10-е место, имея в активе 9 очков. "Сочи" замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав всего 1 очко.

4 сентября клуб объявил о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина, который сменил испанца Роберта Морено. Российский специалист работал в "Крыльях Советов" с 2020 года до конца предыдущего сезона.

В этом сезоне команды провели одну встречу в рамках группового этапа "пути РПЛ" Кубка России, победу в серии пенальти одержал "Сочи". Матч начнется в 14:30 мск.