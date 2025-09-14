Гуденау умер на 73-м году жизни

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Боб Гуденау был человеком, влюбленным в хоккей, и его вклад в появление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нельзя не отметить. Такое мнение ТАСС высказал первый президент КХЛ Александр Медведев.

"Обуревает печаль. При создании КХЛ его вовлеченность с присущим ему энтузиазмом, знания до последнего винтика устройства и процессов НХЛ, бескорыстная передача своего ноу-хау внесли большой вклад в закладку фундамента, на котором до сих пор зиждется КХЛ", - сказал Медведев.

"Он был членом рабочей группы, которая допоздна засиживалась, готовя запуск КХЛ. Открытый, влюбленный в хоккей, с отличным чувством юмора человечище. Вечная ему память", - отметил он.

Гуденау занимал пост главы NHLPA с 1992 по 2005 год. В 2007 году он был консультантом при создании КХЛ.