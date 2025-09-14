В пятницу Владислав Ковалев победил Александра Шлеменко удушающим приемом в третьем раунде

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Бой между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Магомедом Исмаиловым и белорусом Владиславом Ковалевым может пройти в Екатеринбурге в конце декабря. Об этом ТАСС сообщил брат и тренер Исмаилова Рамазан Исмаилов.

"Оптимально, чтобы бой прошел в конце декабря. Как раз три месяца на подготовку. Начало декабря - не лучший срок", - сказал Рамазан Исмаилов.

В активе Магомеда Исмаилова 18 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА. На счету Ковалева 8 побед и 2 поражения.