Заур Угуев в финале чемпионата мира в весовой категории до 61 кг победил Ахмада Мохаммаднежаджавана

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Заур Угуев - настоящий герой, доказавший своей победой на чемпионате мира в Загребе, что живет борьбой. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

30-летний Угуев в воскресенье выиграл в финале чемпионата мира в Загребе у иранца Ахмада Мохаммаднежаджавана в весовой категории до 61 кг. Российский спортсмен завоевал свою третью золотую медаль на чемпионатах мира.

"Как он живет, как он относится к своему делу, он сегодня показал. Огромная благодарность ему за ту радость, которую он подарил нам. За его тяжелейший труд, за веру и отношение к делу, которому посвятил свою жизнь. Настоящий герой. Достойный пример служения своей стране, земле, которая его родила, родным, близким и своим родителям в первую очередь. Самые искренние поздравления", - сказал Мамиашвили.