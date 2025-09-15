Россиянин провел первый турнир после тяжелой травмы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Бронза чемпионата мира, завоеванная победителем Олимпийских игр по вольной борьбе Заурбеком Сидаковым, вызывает только чувство благодарности и уважения у президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. Об этом он заявил ТАСС.

В схватке за бронзовую награду в весовой категории до 74 кг Сидаков победил американца Дэвида Карра. За несколько секунд до конца встречи счет сравнялся (2:2), и американец мог выиграть по последнему действию, однако россиянин за пять секунд до конца поединка вырвал победное очко.

"Кроме слов благодарности этому парню и глубочайшего уважения за его труд и мужество у меня ничего нет", - заявил Мамиашвили.

Сидаков уступил в полуфинале бывшему соотечественнику Чермену Валиеву, который выступает за сборную Албании. Российский борец доминировал почти всю схватку, вел четыре балла, однако Валиев задел подбородок россиянина головой, что заставило спортсмена на мгновение потерять контроль.

"Момент в полуфинале с Валиевым иначе как несчастным случаем я назвать не могу. Плюс он восстанавливался после тяжелейшей травмы. Это фактически был его первый старт после нее, если, конечно, не считать контрольной схватки перед чемпионатом мира. От души желаю ему здоровья - он на правильном пути. Все будет нормально, он уже на ходу", - отметил Мамиашвили.

История травмы и непростой путь в Хорватию

В апреле на чемпионате Европы в Братиславе Сидаков получил серьезную травму колена в финале с Валиевым. Исход схватки решил челлендж при счете 4:4. В результате пересмотра спорного момента золото было присуждено Валиеву. Тогда Сидаков хромал перед церемонией награждения, на допинг-контроль его транспортировали в инвалидном кресле. Мамиашвили, награждавший спортсменов в весовой категории до 74 кг, на повышенных тонах обратился к Валиеву. Позднее он объяснил ТАСС, что в финале соперник выгнул коленный сустав россиянина на излом. Из-за восстановления Сидаков пропустил чемпионат России, но в начале августа выиграл контрольную схватку у Имама Ганишова со счетом 6:3, завоевав право выступить в Загребе.

Выступления Сидакова в Загребе могло и не случиться. Визу в Хорватию он получил в последний возможный для вылета день - с первой партией борцов Сидаков не вылетел, пришлось догонять на следующий. Но и на этом проблемы не закончились - по прилете в Загреб Сидаков, а также Ахмед Усманов и Абдулла Курбанов около шести часов просидели в аэропорту Загреба из-за проверок "до выяснения обстоятельств".

Сидаков родился 14 марта 1996 года в селе Зильги Северной Осетии. Борьбой начал заниматься со второго класса в секции Беслана. После теракта в школе номер 1 в 2004 году родители боялись отпускать сына на тренировки, опасаясь за его жизнь. Свои большие победы Сидаков не раз посвящал жертвам той трагедии.

Сидакову 29 лет. Он выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио и является трехкратным чемпионом мира.