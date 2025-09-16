Ранее источник ТАСС сообщил, что апелляционный суд признал правомерным решение о снятии с Игоря Загретдинова судимости

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит расследование в отношении тренера хоккейного клуба "Толпар" Игоря Загретдинова. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Ранее источник ТАСС сообщил, что апелляционный суд признал правомерным решение о снятии с Загретдинова судимости - его обвиняли в том, что тренер способствовал появлению у игроков "Толпара" допинга. Решение связано с истечением срока давности по уголовной ответственности.

"Октябрьский районный суд Уфы рассмотрел апелляционную жалобу Игоря Загретдинова и постановил изменить приговор мирового суда, - рассказала Логинова. - Суд освободил Загретдинова от назначенного наказания по статье 230.2 УК РФ в виду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности (то есть освободил от следующего наказания - штрафа в 800 тыс. рублей в доход государства с лишением права заниматься профессиональной деятельностью по обучению в области физической культуры и спорта сроком на один год). В остальной части приговор оставлен без изменения. То есть Загретдинов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 230.2 УК РФ".

"РУСАДА после получения данной информации продолжит обработку результатов в отношении Загретдинова и примет решение о возможности его привлечения к ответственности за нарушение Общероссийских антидопинговых правил", - заключила собеседница ТАСС.

7 апреля 2023 года пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что в допинг-пробах семи игроков "Толпара" был найден мельдоний. В конце февраля 2024 года семь игроков были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы на год. В июле того же года стало известно, что мельдоний был обнаружен в пробах еще 10 игроков "Толпара". Позднее РУСАДА сняло временное отстранение с хоккеистов.