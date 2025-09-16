Каменский считает, что хоккеист "Спартака" Морозов подвел команду

В допинг-пробе нападающего было обнаружено запрещенное вещество

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Иван Морозов, в допинг-пробе которого было обнаружено запрещенное вещество, подвел команду. Такое мнение ТАСС высказал советник президента "Спартака" Валерий Каменский.

Во вторник столичный клуб объявил об отстранении Морозова от игр и тренировок команды до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств. Клуб сообщил, что запрещенный препарат попал в организм игрока вне рамок деятельности команды и медицинского штаба.

"Он подвел команду. Игрок первого звена, центральный нападающий, его отсутствие для команды вызывает большие трудности сейчас. Нужно все перестраивать. Ребята должны все понимать и с еще большим усердием играть, им надо доверять. Тренеры должны искать правильные сочетания и тройки", - сказал Каменский.

Он также рассказал, что нужно делать, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем. "Если он болен, его надо лечить. Если он сделал это из хулиганства, то значит, он непрофессионал. В НХЛ ребята, бывает, отступаются, но их лечат, помогают им", - отметил собеседник ТАСС.

25-летний Морозов выступает за "Спартак" с 2023 года. Ранее в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он был игроком петербургского СКА и "Сочи". Также он играл за фарм-клуб "Вегаса" "Хендерсон", выступающий в Американской хоккейной лиге. В 4 играх текущего сезона нападающий забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Морозов в 64 играх набрал 50 (19 голов + 31 передача) очков, в плей-офф форвард набрал 12 (5 + 7) очков в 12 матчах.