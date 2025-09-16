Нападающий отстранен от игр и тренировок из-за нахождения в его пробе запрещенного вещества

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Иван Морозов отстранен от игр и тренировок команды в связи с нахождением у него в допинг-пробе запрещенного вещества. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за последнее время это уже третий случай выявления положительной допинг-пробы среди действующих игроков.

"Спартак" объявил о нахождении в организме Морозова запрещенного вещества менее чем за 1,5 часа до начала принципиального матча с московским ЦСКА. Информация была получена клубом на основании официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В соответствии с регламентами игрок временно отстранен от матчей команды и тренировочного процесса до завершения всех процедур расследования и окончательного установления всех обстоятельств дела.

Важным является то, что запрещенное вещество попало в организм игрока, как сказано в сообщении, "вне рамок деятельности ХК "Спартак" и медицинского штаба команды". Иными словами, это случилось во внесоревновательный период и, как видится, в тот момент, когда хоккеист не находился на предсезонном сборе.

"Спартак" в турнирном плане сейчас находится в непростой ситуации. Пускай идет только первый месяц чемпионата, команда находится на третьем с конца месте в Западной конференции. И дело не только в турнирном положении - "Спартак" имеет ощутимые проблемы с игрой, в том числе и в атаке. Этим летом красно-белые расстались со своим лучшим бомбардиром последних двух лет Николаем Голдобиным, который не захотел продлевать действующий контракт на предложенных клубом условиях и был выставлен на драфт отказов, откуда его забрал петербургский СКА.

Морозов может пойти по пути Кузнецова

Тренерский штаб "Спартака" находится в поиске оптимальных сочетаний в атаке, и только связка Морозова с Павлом Порядиным (оба играли в звене с Голдобиным) оставалась неизменной. Теперь нет и ее, что ударило в том числе и по игре в неравных составах. Как было видно перед игрой, сказать, что в "Спартаке" просто шокированы этим, значит не сказать ничего. Информацию о положительной допинг-пробе Морозова в клубе получили только в понедельник вечером, и лишь главный тренер команды Алексей Жамнов старался сохранять спокойствие, говоря о нюансах предстоящего матча.

Не стеснялись в выражениях лица, приближенные к руководству "Спартака". "Он подвел команду. Игрок первого звена, центральный нападающий, его отсутствие для команды вызывает большие трудности сейчас. Нужно все перестраивать. Если он сделал это из хулиганства, то это значит, что он непрофессионал. В НХЛ ребята, бывает, отступаются, но их лечат, помогают им", - сказал ТАСС советник президента "Спартака" Валерий Каменский.

Сколько будет идти расследование РУСАДА, неизвестно. Какое вещество было найдено в организме Морозова, также официально не раскрывается. "В соответствии с международными антидопинговыми стандартами РУСАДА не дает комментариев по делам, которые находятся в обработке результатов", - сообщили ТАСС в агентстве.

Неофициально же уже говорится о том, что у Морозова были обнаружены следы кокаина. Если это действительно так (даже если об этом не будет объявлено), 25-летнему нападающему видится только один здравый путь продолжения карьеры - за океаном. В отличие от Европы, в Северной Америке не подвергают длительной дисквалификации за употребление этого вещества, хоккеиста даже могут отправить в программу помощи.

Так произошло с другим россиянином, двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли Евгением Кузнецовым, который был пойман на употреблении кокаина в 2019 году. И если по условиям длительной дисквалификации он не мог играть на международных соревнованиях, то в Национальной хоккейной лиге для него все ограничилось пропуском трех матчей.

Морозов стал уже четвертым игроком в КХЛ, пойманным с положительной допинг-пробой за последнее время. В марте этого года было объявлено об отстранении игроков ЦСКА Владислава Каменева и Никиты Седова, у которых, по информации "Спорт-Экспресса", нашли мельдоний. В апреле был отстранен форвард "Автомобилиста" Анатолий Голышев из-за присутствия у него псевдоэфедрина. Каменев и Голышев продолжают бороться за то, чтобы их признали невиновными (ближайшее слушание по делу Голышева состоится 25 сентября). Седов расторг контракт с армейцами и уехал в Северную Америку, его примеру может последовать Морозов, если признает свою вину.