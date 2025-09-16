МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в гостях в серии буллитов обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 9 499 зрителей.
Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5. В составе "Спартака" шайбы забросили Даниил Орлов (3-я минута), Никита Коростелев (28, 37) и Джозеф Кин (39, 59). У ЦСКА отличились Денис Гурьянов (6), Даниэль Спронг (22, 23, 33) и Павел Карнаухов (27). Автором победного буллита стал Нэйтан Тодд.
Спронг отметился первым хет-триком в КХЛ, игрок перешел в ЦСКА 23 июля и стал первым нидерландским хоккеистом в истории лиги.
"Спартак" прервал серию из трех поражений, команда набрала пять очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА имеет в активе семь очков и идет вторым на Западе. В следующем матче армейцы 18 сентября примут ярославский "Локомотив", "Спартак" на следующий день в гостях встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".
В других матчах игрового дня "Локомотив" в гостях со счетом 6:1 разгромил тольяттинскую "Ладу", магнитогорский "Металлург" одержал гостевую победу над череповецкой "Северсталью" (5:2). Нижегородское "Торпедо" на выезде переиграло "Сочи" (3:0) и одержало пятую победу подряд. Команда из Нижнего Новгорода остается последней в лиге, не потерпевшей ни одного поражения.
1
"Торпедо"
5
3
2
0
0
0
0
0
18-11
10
2
ЦСКА
5
3
0
0
1
0
0
1
14-11
7
3
"Локомотив"
5
2
0
1
0
1
0
1
17-12
7
4
"Шанхай Дрэгонс"
4
2
0
0
1
0
0
1
18-14
5
5
СКА
4
2
0
0
0
1
0
1
17-13
5
6
"Динамо" Мн
4
2
0
0
1
0
0
1
13-10
5
7
"Сочи"
5
1
0
1
0
1
0
2
11-13
5
8
"Спартак"
5
1
0
1
0
1
0
2
14-17
5
9
"Северсталь"
5
2
0
0
0
0
0
3
11-12
4
10
"Динамо" М
5
0
0
1
1
0
0
3
12-22
3
11
"Лада"
4
1
0
0
0
0
0
3
9-19
2
1
"Металлург"
5
2
0
1
1
1
0
0
18-13
8
2
"Автомобилист"
4
3
0
0
0
0
0
1
17-10
6
3
"Авангард"
4
2
0
1
0
0
0
1
15-11
6
4
"Барыс"
4
1
1
1
0
0
0
1
14-11
6
5
"Трактор"
5
1
1
0
1
1
0
1
14-17
6
6
"Амур"
4
2
0
0
1
0
0
1
11-10
5
7
"Адмирал"
4
1
0
1
1
0
0
1
7-6
5
8
"Нефтехимик"
4
1
1
0
0
0
0
2
12-16
4
9
"Ак Барс"
4
1
0
0
1
0
0
2
11-17
3
10
"Салават Юлаев"
4
0
1
0
0
0
0
3
9-14
2
11
"Сибирь"
3
0
0
1
0
0
0
2
2-5
2