Жамнов рассказал, что в "Спартаке" в матче КХЛ против ЦСКА не было "пассажиров"

Красно-белые одержали победу в серии буллитов, проигрывая по ходу встречи в три шайбы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Игроки "Спартака" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА проявили характер, у красно-белых на льду была настоящая команда. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

"Спартак" выиграл у ЦСКА по буллитам со счетом 6:5, уступая по ходу матча со счетом 1:4 и 2:5. После предыдущего матча с "Торпедо" (3:4 в овертайме) Жамнов сравнил многих игроков "Спартака" во время игры с сытыми котами.

"Ребята не сдались, проявили характер. Многое не получалось, но я рад, что на льду была команда. Соглашусь с тем, что сытых котов сегодня не было. Не могу сказать, что у нас были пассажиры. Ошибки есть, есть над чем работать, но хочется видеть такую команду и в дальнейшем", - сказал Жамнов.

После предыдущей игры Жамнов раскритиковал Павла Порядина за излишний выплеск эмоций.

"Уже выглядел лучше. Мы все ждем от него голов, передач. Нужно всего лишь выдохнуть и забить один гол, и все пройдет. Никто на него давления не оказывает, наоборот, стараемся его успокоить немножко", - отметил тренер.

В следующем матче "Спартак" 19 сентября в гостях встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".