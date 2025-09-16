Армейцы проиграли в серии буллитов, ведя по ходу матча с преимуществом в три шайбы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Игроки ЦСКА наделали достаточно глупостей в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

ЦСКА уступил дома "Спартаку" по буллитам со счетом 5:6, выигрывая по ходу матча со счетом 4:1 и 5:2.

"Нужно отдать должное сопернику. Очень много глупостей наделали, не по игре совершенно. Нам нужно расти. Матч шикарный, ни по самоотдаче, ни по страсти вопросов не было", - сказал Никитин.

Хет-трик в игре оформил форвард ЦСКА Даниэль Спронг. "Он мастер не только по меркам КХЛ, моя задача - вписать мастера в команду, чтобы команда органично все это пережевала. Хоккей - командный вид спорта", - пояснил Никитин.

В следующем матче армейцы 18 сентября примут "Локомотив".