"Динамо" и "Зенит" продолжат программу четвертого тура "пути РПЛ" Кубка России

Также в среду свой матч проведет лидер чемпионата "Краснодар"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Программа четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу продолжится в среду тремя матчами. В этот день состоятся игры "Крылья Советов" - "Краснодар", "Зенит" - "Ахмат" и "Сочи" - "Динамо".

В первой игре дня лидер РПЛ "Краснодар" на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов", матч начнется в 18:00 мск. Команды выступают в группе B, самарцы лидируют с 6 очками, столько же очков у краснодарской команды, она занимает 2-е место. Матч их соперников по квартету - "Динамо" и "Сочи" - пройдет на юге страны также в среду, встреча начнется в 20:30 мск. "Краснодар" и "Крылья Советов" в третий раз сыграют в этом сезоне, ранее в Кубке России самарцы одержали победу со счетом 2:1, а в РПЛ краснодарская команда разгромила соперника со счетом 6:0. "Краснодар" с 19 очками занимает 1-е место в таблице чемпионата России, "Крылья Советов" (12 очков) идут 7-ми.

Также в среду петербургский "Зенит" на своем поле встретится с грозненским "Ахматом", матч начнется в 20:30 мск. Именно с игры против "Зенита" в РПЛ началась работа главного тренера Станислава Черчесова в "Ахмате", 9 августа грозненцы дома победили со счетом 1:0. В семи матчах под руководством Черчесова во всех турнирах "Ахмат" потерпел только одно поражение - в Кубке России от "Оренбурга" (1:2). Петербуржцы лидируют в таблице группы A с 9 очками, грозненцы (3) идут 4-ми. Ранее в этом квартете "Оренбург" дома в серии пенальти победил казанский "Рубин". В чемпионате России "Зенит" с 13 очками занимает 6-е место, "Ахмат" (9) идет 10-м.

Игра с "Динамо" станет для "Сочи" второй под руководством Игоря Осинькина, который на посту главного тренера команды сменил Роберта Морено. Ранее в РПЛ "Сочи" в гостях уступил "Крыльям Советов" (0:2), в которых специалист работал до этого. "Сочи" пока сохраняет шансы на выход в плей-офф Кубка России, с 2 очками занимая 4-е место в квартете B. "Динамо" (4) идет 3-м. В РПЛ все намного хуже - сочинцы расположились на последнем месте с 1 очком в активе, бело-голубые (9) идут 9-ми.

Во вторник в Кубке России, помимо игры "Оренбурга" и "Рубина", прошли еще два матча. Московский "Локомотив" в гостях обыграл тольяттинский "Акрон" (3:1), махачкалинское "Динамо" на выезде оказалось сильнее "Пари Нижний Новгород" (2:1). Четвертый тур группового этапа завершится в четверг, в этот день состоятся игры ЦСКА - "Балтика" и "Спартак" - "Ростов".

О Кубке России

Кубок России сохранил свой формат - с сезона-2022/23 турнир разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).