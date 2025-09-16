Красно-белые обыграли соперника в серии буллитов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Игроки "Спартака" прервали неудачную серию из трех матчей, обыграв в гостях в серии буллитов ЦСКА - 6:5. Красно-белые играли без одного из своих лидеров Ивана Морозова, которого в команде, видимо, уже не будет, и сумели отыграться, уступая в три шайбы.

ЦСКА по предыдущим играм оставлял впечатление слаженного механизма. "Спартак" же в последних матчах имел проблемы как в обороне, так и в атаке. После игры с "Торпедо" главный тренер команды Алексей Жамнов публично укорил игроков в отсутствии нужных эмоций и некотором равнодушии.

Громом среди ясного неба стала информация об отстранении одного из ведущих центрфорвардов команды Ивана Морозова, поступившая незадолго до начала игры. В допинг-пробе хоккеиста, взятой еще на Кубке мэра Москвы, были обнаружены следы запрещенного вещества, в СМИ появилась информация, что это был кокаин. По-видимому, дни форварда, который два последних года составлял с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным ударную тройку, в команде сочтены. На официальном сайте "Спартака" Морозова в составе уже нет.

Сам матч получился, как и подобает дерби, огненным, особенно удался первый период. В первой 20-минутке команды набрали по 14 штрафных минут, зрители увидели несколько драк. ЦСКА, несмотря на пропущенный первый гол, быстро восстановил паритет, к концу первого периода вел со счетом 3:1, а спустя шесть минут после начала второго сделал счет 4:1.

На Спронга нашелся Коростелев

Хет-триком в этой встрече отметился канадский форвард ЦСКА голландского происхождения Даниэль Спронг, о силе и мощи которого говорили еще на Кубке мэра Москвы. Все три гола у него получились разными: в первом случае он забил благодаря индивидуальному мастерству, во втором удачно сыграл на пятачке, а в третьем хорошо бросил в касание.

"Он мастер не только по меркам КХЛ, моя задача - вписать мастера в команду, чтобы команда органично все это пережевала. Хоккей - командный вид спорта", - пояснил после матча главный тренер армейцев Игорь Никитин.

На хет-трик Спронга "Спартак" ответил тем, что сумел дожать соперника в третьем периоде. Собранная на этот матч тройка в лице Никиты Коростелева, Адама Ружички и Германа Рубцова, в отсутствие Морозова ставшего ассистентом капитана, сработала на перспективу. Коростелев во второй игре подряд сделал дубль, организовав погоню за соперником. "Спартак" не опустил руки и после того, как, уступая со счетом 4:5, не реализовал двойное преимущество. Оказавшийся на пятачке защитник Джозеф Кин после розыгрыша вогнал шайбу в пустые ворота.

Ни "пассажиров", ни "сытых котов" в составе красно-белых в этот раз не было. "Ребята не сдались, проявили характер. Многое не получалось, но я рад, что на льду была команда. Ошибки есть, есть над чем работать, но хочется видеть такую команду и в дальнейшем", - сказал после матча главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

Стали оживать и другие иностранцы "Спартака". Лукас Локхарт и Нэйтан Тодд принесли своими точными бросками победу "Спартаку" в послематчевой серии буллитов. У ЦСКА теперь впереди бывшая команда Никитина "Локомотив", а "Спартак" отправится в непростой выезд на Урал.