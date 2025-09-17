Дружил с Али и кружил головы соперникам. Умер боксер Виктор Агеев

Агеев умер в возрасте 84 лет

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Виктор Агеев, один из самых ярких и противоречивых советских боксеров, чья карьера и личность оставили глубокий след в истории советского спорта, ушел из жизни в возрасте 84 лет. Его карьера расцвела в 1960-е годы, он считался одним из лучших боксеров Европы и мира. Его манеру боксировать в то время сравнивали с джазом, он много экспериментировал, свободно вел поединок, тактику вершил на ходу.

Во время встречи Мухаммеда Али в Москве, 1978 год © AP Photo/ Yurchenko

Агеев известен не только своими титулами и серией из десятков международных побед (к слову, у него нет поражений в международных поединках), но прежде всего необычной манерой боя. Внешне легковесный, с опущенными руками, он умел уклоняться, нырять, уходить от ударов, почти не используя джеб, но постоянно провоцируя соперника на ошибку и затем добивая серией мощных контрударов, особенно правой рукой. Современники говорили - в ринге Агеев творил чудеса, ставя оппонентов врасплох. Именно этот стиль, почти танцевальный, ритмичный, необычный и опасный, сделал его любимцем публики и предметом уважения в боксерской среде.

Еще одно ключевое обстоятельство: Агеев был одним из главных фаворитов Олимпийских игр 1968 года, но не попал туда из-за инцидента - драки возле московского кафе, в результате которой его исключили из сборной. Его слава была также омрачена личными проблемами и не всегда дисциплинированным поведением, за что он получал суровые наказания, включая тюремный срок.

С двукратным олимпийским чемпионом штангистом Леонидом Жаботинским на боксерском мероприятии в "Олимпийском", 1998 год © Игорь Уткин/ ТАСС

Многие из современников и коллег восхищались Агеевым. Он был на слуху не только как боец, но и как тренер, продолживший влиять на развитие бокса после завершения карьеры. Среди его учеников - именитые спортсмены, ставшие чемпионами СССР, Европы, мира. Как сказал один из его молодых соратников, Агеев как отец для нового поколения боксеров - за умение учить не только технике, но и духу, импровизировать, читать соперника и ринг.

"Он был не показушный, - рассказал ТАСС ученик Агеева, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Виктор Рыбаков. - Мы потеряли великого боксера и талантливого человека. Было с ним очень интересно. Иногда целыми днями слушал его рассказы, его веселые балагурные истории. Был страшный любимчик женщин, женщины влюблялись в него практически все. Такие люди уходят... Мог сказать фразу, и сразу становилось все понятно".

С двукратным олимпийским чемпионом боксером Борисом Лагутиным на вечере бокса в ГЦКЗ "Россия", 2017 год © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Еще один ученик Агеева, чемпион Европы Петр Галкин, в разговоре с ТАСС заметил, что выступление под его началом дало возможность подняться на верхнюю ступень пьедестала.

Бокс как искусство

Уже после фактического завершения спортивной карьеры Агеев продолжал оставаться в боксерской среде. К примеру, именно Агеев встречал в Москве в 1978 году легендарного Мохаммеда Али, который прилетел на спарринги с советскими боксерами. По свидетельству самого Агеева, они дружили и были знакомы друг с другом еще с 1965 года, когда советские боксеры приезжали на турнир в США. Также сохранились фотодокументы, где Агеев на встрече с Али "ставит кулак на нос" легенды бокса - это скорее шоу-момент и дружеский контакт. Подтвержденных спаррингов и поединков между ними не фиксировалось.

Значимость Виктора Агеева обусловлена тем, что он сумел объединить в себе талант блистающего техника и артистичность, прыть и стратегическую проницательность, что в советской школе бокса было чем-то необычным. Он влиял на стиль, мотивировал молодых и задавал стандарты, которые отмечали даже за рубежом. Его исключительность - в умении выйти за рамки привычного образа боксера-техника и показать бокс как искусство, где ритм, пластика, смекалка играют не меньшую роль, чем сила.