МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер по силам выиграть в будущем крупные соревнования. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года, кавалер Ордена мужества Андрей Чесноков.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Шнайдер и Андрееву медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

"Здорово, что их наградили. Они это заслужили, можно за них порадоваться. Будем смотреть дальше, возможно, они в будущем выиграют турниры Большого шлема. Конечно, получить награду всегда приятно. Пусть еще больше теперь доказывают, что могут выигрывать главные соревнования, я думаю, это вполне им по силам", - сказал Чесноков.

Андреевой 18 лет, она является первой ракеткой России и занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету три титула в одиночном разряде. Шнайдер 21 год, она занимает 19-е место в рейтинге WTA, на счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Андреева и Шнайдер вместе выиграли два титула WTA в парах, включая турнир категории WTA 1 000 в Майами в марте 2025 года, а также стали серебряными призерами Олимпийских игр 2024 года в Париже.