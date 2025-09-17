Чемпионат мира по борьбе

Спортсмен на турнире в Хорватии завоевал бронзовую медаль

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков вернется к тренировкам через неделю после приезда с чемпионата мира. Об этом Сидаков заявил ТАСС по возвращении в Москву.

Сидаков завоевал на чемпионате мира в Хорватии бронзовую медаль в весовой категории до 74 кг.

"Дальше будем бороться. Через неделю начну вставать на зарядки, начну бегать. Потихоньку снова втянусь", - сказал Сидаков.

Сидакову 29 лет. Он является олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира.