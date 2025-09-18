Футболистов обвиняют в распространении видеороликов сексуального характера

МАДРИД, 18 сентября. /ТАСС/. Суд испанского города Сан-Бартоломе-де-Тирахана начал разбирательство в отношении защитника мадридского "Реала" Рауля Асенсио и его бывших товарищей по молодежной команде Андреса Гарсии, Феррана Руиса и Хуана Родригеса из-за распространения видеороликов сексуального характера с участием двух девушек, одна из которых была несовершеннолетней. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

Судья требует от Руиса, Родригеса и Гарсии внести залог в размере €20 тыс., а от Асенсио - залог в размере €15 тыс.

В 2023 году стало известно, что четырех футболистов системы "Реала" задержали по подозрению в распространении ролика интимного характера с участием несовершеннолетней девушки. В мае 2025 года следственный суд испанской Гран-Канарии возбудил уголовное дело против игроков в связи с ранее выдвинутыми обвинениями за запись и распространение сексуальных изображений двух женщин.

В августе испанская прокуратура потребовала для Асенсио 2,5 года тюремного заключения, для других фигурантов дела - 4 года и 7 месяцев лишения свободы.

Асенсио 22 года, он является воспитанником "Реала". За основную команду защитник выступает с лета 2024 года, проведя в ее составе 48 матчей в различных турнирах и отметившись 2 голевыми передачами.