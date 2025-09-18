Агеев скончался в среду в возрасте 84 лет

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Двукратного чемпиона Европы в составе сборной СССР по боксу Виктора Агеева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 22 сентября. Об этом ТАСС сообщил сын боксера Олег Агеев.

О смерти Агеева стало известно 17 сентября. Ему было 84 года.

"Похороны пройдут в понедельник на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Агеев побеждал на чемпионатах Европы в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 кг. После завершения карьеры боксера начал заниматься тренерской деятельностью, работал в ЦСКА. Среди его воспитанников - олимпийские призеры Василий Соломин и Виктор Рыбаков, чемпионы Европы Валерий Лимасов и Петр Галкин.