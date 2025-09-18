На турнире выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Платформа "Окко" в прямом эфире будет транслировать олимпийский квалификационный турнир фигуристов. Об этом сообщает пресс-служба "Окко".

Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине.

В женском одиночном катании на турнире выступит Аделия Петросян, в мужском - Петр Гуменник. В соревнованиях спортивных пар и танцах на льду Международный союз конькобежцев россиян не допустил.

Женщины представят короткую программу 19 сентября, произвольную - 20 сентября. Мужчины выступят 20 и 21 сентября. Петросян и Гуменнику, которые будут соревноваться в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду необходимо попасть в пятерку сильнейших.

В качестве экспертов короткую программу одиночников прокомментирует тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, произвольную программу - чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.