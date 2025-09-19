Также рекомендовано отказаться от расшитых стразами купальников

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Федерация гимнастики России (ФГР) утвердила новые требования для спортсменок возрастом от шести до девяти лет, которые на турнирах по художественной гимнастике получат нулевые оценки, если будут выступать с ярким макияжем на лицах и в расшитых стразами купальниках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФГР.

"Федерацией гимнастики России утверждены требования к спортивной одежде, макияжу и прическе для гимнасток I-III юношеских спортивных разрядов по художественной гимнастике, - рассказали в пресс-службе федерации. - Главная цель этих норм - подчеркнуть спортивный характер соревнований и сохранить возрастную уместность внешнего вида юных спортсменок. Мы убеждены, что художественная гимнастика должна формировать вкус, эстетику движения и дисциплину, а не подталкивать детей к взрослым атрибутам".

Выступление гимнасток © Михаил Синицын/ ТАСС

В соревнованиях III юношеского разряда выступают гимнастки возрастом от шести до семи лет, II - до восьми лет, I - до девяти лет. При несоблюдении этих требований упражнения нарушительниц не будут оценены (0,00), контроль за соблюдением этих требований будет возложен на ответственного судью. Требования вступят в силу с 1 января 2026 года.

"Особое внимание уделено социальной стороне вопроса. Запрет на использование дорогостоящего декора позволяет снизить финансовую нагрузку на семьи и делает занятия художественной гимнастикой более доступными для каждого ребенка. Федерация считает принципиально важным, чтобы все дети соревновались в равных условиях, а решающим фактором были их спортивные способности, трудолюбие и талант", - подчеркнули в пресс-службе ФГР.

Участники гала-концерта по художественной гимнастике "Сокровища России" © Сергей Карпухин/ ТАСС

Согласно новым требованиям, для декорирования купальников (комбинезонов) юных гимнасток не допускаются кристаллы, стразы, пайетки, бусины, бисер, жемчуг, стразовые ленты, цепочки, перья. В то же время разрешается использование тканей любого цвета и фактуры, тканей с блеском, с градиентом, декорирование аппликацией, вышивкой.

Что касается требований к внешнему виду спортсменок, то их прически должны быть аккуратными и компактными, не разрешается использовать стразы и перья. Допускается легкий макияж в естественных, нейтральных тонах, запрещены театральный грим, накладные ресницы, яркая помада. Применение автозагара допускается, но не рекомендуется.