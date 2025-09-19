Тренер считает, что спортсменка хорошо исполнила короткую программу в отборочном турнире Олимпиады

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян хорошо выступила в короткой программе в отборочном турнире Олимпиады, произвольную стоит ждать с надеждой на успех. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

В пятницу Петросян представила короткую программу в отборочном турнире Олимпиады, который проходит в Пекине, и набрала 68,72 балла. Россиянка занимает промежуточное первое место.

"Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную с большой надеждой", - сказал Жулин.

Произвольную программу женщины представят 20 сентября. По итогам квалификации на Олимпийские игры попадут пятеро лучших фигуристок.