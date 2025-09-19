Леонова считает, что судьи поскупились на надбавки для Петросян в отборе на Олимпиаду

Россиянка набрала в короткой программе 68,72 балла

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Судьи отборочного турнира Олимпиады по фигурному катанию поскупились на надбавки к элементам для россиянки Аделии Петросян. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова.

Петросян выступила с короткой программой в отборочном турнире Олимпиады 2026 года, который проходит в Пекине. Фигуристка выступала четвертой и набрала 68,72 балла.

"Конечно, смотрела, это нельзя было пропустить, переживала, не знаю, как она вообще справилась с давлением и нервами, - сказала Леонова. - Если у меня поджилки тряслись, то что происходило с ней? Но лутц, ошиблась на выезде, сразу к нему придрались, заминусовали, но в целом я думаю, что, может быть, на 70 баллов или больше можно было рассчитывать при чистом идеальном прокате. А так, 68, в принципе, с ее контентом, наверное, поставили как есть. Хотя опять же я думаю, что маловато отплюсовали хорошо сделанные прыжки, можно было пощедрее".

"Но вообще первая разминка, посмотрим, что будут ставить опытным спортсменкам. Луна Хендрикс будет в последней разминке, чтобы для сравнения понимать", - добавила Леонова.

Российские фигуристы выступают в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.