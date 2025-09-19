КДК РФС дисквалифицировал тренера "Спартака" на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского клуба "Спартак" Деян Станкович не сможет обжаловать наложенную на него дисквалификацию сроком в один месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Станковича на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо" (2:2). Станкович пропустит пять игр "Спартака", включая матчи в Мир - Российской премьер-лиге и Фонбет - Кубке России.

"Эта санкция появилась в нынешнем году. При рецидиве применяется дисквалификация не на количество матчей, а на срок. Апелляции не может быть. Менее двух месяцев санкции не обжалуются", - сказал Григорьянц.

"Есть ли возможность обратиться в Спортивный арбитражный суд? Нет, никакому обжалованию дисквалификация не подлежит", - добавил он.

Дисквалификация Станковича считается с 19 сентября, он пропустит пять игр. В ближайших матчах "Спартак" сыграет с самарскими "Крыльями Советов" (21 сентября дома), "Пари Нижний Новгород" (28 сентября дома) в РПЛ, "Пари НН" (1 октября на выезде) в Кубке России, ЦСКА (5 октября в гостях) и "Ростовом" (18 октября дома) в чемпионате.