Тренер "Спартака" дисквалифицирован на один месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович принес извинения перед контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) за свои слова в адрес судей матча восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо". Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Станковича на один месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра игры против "Динамо" (2:2). Он пропустит пять игр "Спартака", включая матчи в РПЛ и Фонбет - Кубке России.

"Станкович был лично, также на заседании присутствовали переводчик и начальник юридической службы. Он отрицал все те слова в адрес судьи, вернее, давал трактовку, что в его лексиконе этого слова, о котором пишет арбитр Егоров, не произносил и не согласен. То слово, которое слышал резервный судья, не означает оскорблений, в Сербии часто используется, хоть оно и нецензурное. И третье слово, которое попало в эфир, он трактовал как "сукины дети", - сказал Григорьянц.

"Станкович сказал, что все, что говорят судьи - это ложь. Но при этом принес извинения перед комитетом. Он воспринял вердикт молча. Встал и уехал", - добавил глава комитета.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Станковича на три матча по итогам финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России с "Ростовом" (1:2) за оскорбление судей.