КДК РФС рассмотрит оскорбительный баннер фанатов "Зенита" в адрес Дегтярева

Болельщики вывесили баннер на домашнем матче Кубка России против "Ахмата"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на следующей неделе рассмотрит оскорбительный баннер болельщиков петербургского "Зенита" в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Болельщики "Зенита" вывесили баннер на домашнем матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России против грозненского "Ахмата" (2:1).

"Баннер на матче "Зенит" - "Ахмат": данное нарушение будет рассмотрено на следующей неделе в отношении футбольного клуба "Зенит", который пригласят на заседание. Эта запись есть в рапорте комиссара матча. Обращались ли представители министерства спорта? Нет", - сказал Григорьянц.