Овечкин пропустит тренировку "Вашингтона" из-за травмы

Россиянин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона НХЛ из-за травмы

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин 19 сентября не примет участия в тренировке из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в соцсети X со ссылкой на клуб.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона НХЛ. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы. Главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери сообщил, что травма не представляет серьезной опасности.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (895), сейчас в активе российского форварда 897 голов. Россиянин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году столичная команда с Овечкиным в составе завоевала единственный в клубной истории Кубок Стэнли, а российский форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.

"Вашингтон" проведет первый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 в ночь на 9 октября по московскому времени. Команда сыграет с "Бостоном" на своем льду.