МОК намерен обеспечить участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре всех НОК со своими спортсменами

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийские игры 2026 года должны стать последними, где российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Об этом в своем Telegram-канале написал министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Вместе с тем хорошим сигналом стало заявление о том, что МОК [Международный олимпийский комитет] намерен обеспечить участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре всех Национальных олимпийских комитетов со своими спортсменами. Фактически это означает, что Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе", - отметил Дегтярев.

Ранее в МОК сообщили, что будут придерживаться прежнего подхода по допуску российских спортсменов на Олимпиаду в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В 2022 году МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в связи с обострением ситуации на Украине. В 2023 году организация смягчила санкции, предоставив атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта. Также организация подтвердила, что российские спортсмены на Олимпиаде 2026 года не будут участвовать в командных турнирах. На Олимпиаде в Париже сумели выступить 15 россиян.

Из числа зимних федераций возможность выступать в нейтральном статусе предоставили только Международный союз конькобежцев и Международная федерация лыжного альпинизма. В биатлоне, лыжных видах спорта, бобслее, скелетоне, санном спорте, хоккее и керлинге россияне на международных соревнованиях выступать на данный момент не могут.