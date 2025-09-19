Ранее стало известно, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри последовательно продолжает линию своего предшественника Томаса Баха. Такое мнение ТАСС высказал бывший министр спорта РФ Павел Колобков.

В пятницу стало известно, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях на тех же условиях, что и на Олимпиаде-2024.

"Ожидаемо. Еще весной, когда Кирсти Ковентри избрали президентом МОК, было понятно: во многих видах спорта олимпийский отбор уже завершен. Сама же она с самого начала последовательно продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Так что никаких сюрпризов здесь нет", - сказал Колобков.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Олимпийские игры 2026 года должны стать последними, где российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. "Его уверенность мне импонирует", - отметил Колобков.

Бах был избран главой МОК 12 лет назад, за время его руководства российский спорт неоднократно подвергался санкциям. В сентябре 2023 года МОК бессрочно отстранил Олимпийский комитет России. Ковентри вступила в должность президента МОК летом 2025 года.